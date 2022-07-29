Лавров: тематика разговора с Блинкеном будет касаться выполнения обязательств США по «продуктовой сделке»

Глава МИД РФ подтвердил, что российская сторона получила запрос на переговоры с участием госсекретаря Штатов.

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Глава МИД Сергей Лавров заявил, что тематика разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном будет касаться выполнения обязательств Штатов по «продуктовой сделке». При этом министр усомнился, что разговор с американским представителем состоится именно сегодня.

«Россия согласовывает время контакта с госсекретарем США Блинкеном, скоро предложит удобную дату», - также подчеркнул дипломат.

Лавров подтвердил, что ранее российская сторона получила запрос на телефонные переговоры с участием госсекретаря США.

«Тематика разговора с Блинкеном будет касаться выполнения обязательств США по "продуктовой сделке"», - рассказал Лавров.

Накануне официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что Вашингтон продолжает ждать, что разговор Блинкена с Лавровым по возможному обмену осужденными пройдет в ближайшее время. Подчеркивалось, что госсекретарь США хочет обсудить с главой российского внешнеполитического ведомства ситуацию на Украине.