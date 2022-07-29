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Из шахтеров в военные: новые истории мужества бойцов Народной милиции ЛНР

00:00 29.07.2022
В ходе специальной военной операции на Украине бойцы Народной милиции ЛНР, взаимодействуя с военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации, проявляют самоотверженность, храбрость и самоотдачу.
Из шахтеров в военные: новые истории мужества бойцов Народной милиции ЛНР
© Фото: Минобороны РФ
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Военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики в ходе специальной операции по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины при выполнении боевых задач проявляют смелость, отвагу и профессионализм.

© Минобороны РФ

Лейтенант Игорь Веселов, командир взвода старший офицер артиллерийской батареи 2 армейского корпуса Народной милиции ЛНР

Лейтенант Игорь Веселов по профессии шахтер, однако парень всегда мечтал связать свою жизнь со службой в армии. Мечта стала реальностью в 2014 году, когда украинская сторона начала боевые действия на Донбассе.

Веселов начинал службу в должности заряжающего, позже стал наводчиком, затем - командиром артиллерийского орудия. А сейчас Игорь Веселов является старшим офицером батареи.

Артиллеристы второго армейского корпуса ЛНР, проявляя высокий профессионализм, поражают взводные опорные пункты, укрепрайоны, артиллерийские батареи и живую силу украинских военных.

Так, подразделение под командованием лейтенанта Игоря Веселова в ходе контрбатарейной борьбы уничтожило несколько артиллерийских батарей противника, в том числе артиллерийскую систему М777 американского производства.

© Минобороны РФ

Сержант Кирилл Захаров, командир орудия артиллерийской батареи 2 армейского корпуса Народной милиции ЛНР

Командир артиллерийского орудия сержант Кирилл Захаров с первых дней специальной военной операции по освобождению Донбасса находится на передовой. Несмотря на молодой возраст, у военнослужащего Народной милиции ЛНР имеется значительный боевой опыт.

Он принимал участие в освобождении практически всех населенных пунктов Луганской Народной Республики. На счету расчета сержанта Захарова десятки единиц сожженной техники Вооруженных сил Украины, а также уничтоженные укрепрайоны противника.

Благодаря умелым и решительным действиям сержанта Кирилла Захарова в ходе контрбатарейной борьбы был уничтожен целый взвод РСЗО «Град» украинских войск.

© Минобороны РФ

Рядовой Андрей Григорьев, заряжающий артиллерийского орудия «Пион»

Рядовой Андрей Григорьев в прошлом был шахтером. До 2014 года Андрей несколько лет работал в городе Антрацит на шахте «Комсомольская».

После начала боевых действий со стороны Украины на территории Донбасса пошел служить в подразделение буксируемых гаубиц «Мста-Б». При выполнении поставленных задач неоднократно проявлял смелость и мужество.

Так, при очередном массированном ударе ВСУ рядовой Григорьев принял решение лично вывести свое орудие из-под обстрела противника, что позволило сохранить технику и жизнь сослуживцев.

На счету Андрея Григорьева десятки уничтоженных объектов военной инфраструктуры и техники украинских войск.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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