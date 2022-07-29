Из шахтеров в военные: новые истории мужества бойцов Народной милиции ЛНР

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Лейтенант Игорь Веселов, командир взвода старший офицер артиллерийской батареи 2 армейского корпуса Народной милиции ЛНР

Лейтенант Игорь Веселов по профессии шахтер, однако парень всегда мечтал связать свою жизнь со службой в армии. Мечта стала реальностью в 2014 году, когда украинская сторона начала боевые действия на Донбассе.

Веселов начинал службу в должности заряжающего, позже стал наводчиком, затем - командиром артиллерийского орудия. А сейчас Игорь Веселов является старшим офицером батареи.

Артиллеристы второго армейского корпуса ЛНР, проявляя высокий профессионализм, поражают взводные опорные пункты, укрепрайоны, артиллерийские батареи и живую силу украинских военных.

Так, подразделение под командованием лейтенанта Игоря Веселова в ходе контрбатарейной борьбы уничтожило несколько артиллерийских батарей противника, в том числе артиллерийскую систему М777 американского производства.