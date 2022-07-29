Получил контузию, но продолжил бой: как российский морпех Титов помог освободить населенный пункт от ВСУ

В ходе спецоперации на Украине российские военнослужащие проявляют ответственность, мужество и добросовестное отношение к делу.

© Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны Российской Федерации рассказало о новых подвигах военнослужащих в ходе специальной операции по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. Представители различных видов и родов войск при выполнении боевых задач проявляют силу духа, высокий уровень боеготовности и героизм.

Гвардии старший лейтенант Дмитрий Титов

Перед ротой морских пехотинцев под командованием гвардии старшего лейтенанта Дмитрия Титова стояла боевая задача по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов.

Боевики, несмотря на опасность для жизни гражданского населения, укрывшегося в подвалах жилых домов, в ходе боестолкновений активно применял огонь артиллерии и минометов. Действия военнослужащих ВС РФ осложнялись сложной радиоэлектронной обстановкой, которую создал противник за счет постановки помех.

Рискуя собственной жизнью, под пулеметным огнем националистов, Дмитрий Титов перемещался по занимаемым позициям вверенного ему подразделения и руководил действиями своих подчиненных.

Благодаря грамотным, своевременным и слаженным действиям офицера и подчиненного личного состава российские военнослужащие смогли взять инициативу в свои руки, переломить ход боя и передать координаты о месте дислокации вражеских огневых точек минометному подразделению российских войск, после чего позиции националистов были успешно поражены. Ослабленный противник был вынужден покинуть оборудованные укрепления и прибегнул к бегству.

В результате одного из залпов артиллерии украинских радикалов Дмитрий был отброшен взрывной волной разорвавшегося рядом с ним снаряда и получил контузию, однако, самостоятельно оказав себе медицинскую помощь, продолжил руководить вверенным подразделением.

По итогам боестолкновения населенный пункт был полностью освобожден от украинских националистов.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.