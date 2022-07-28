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Трамп планирует подать в суд на CNN за клевету в его адрес

Виктория Ивашечкина
08:29 28.07.2022
В свою очередь, адвокат политика заявил, что телекомпания распространяла порочащие заявления о бывшем президенте около 7,7 тыс. раз.
Трамп планирует подать в суд на CNN за клевету в его адрес
© Фото: Alex Edelman. ZUMAPRESS, globallookpress
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Экс-глава США Дональд Трамп планирует подать в суд на телекомпанию CNN из-за распространения «порочащих его заявлений». Об этом сообщила газета New York Post. 

«Я сообщил CNN о своем намерении подать в суд в связи с их неоднократными клеветническими заявлениями в отношении меня», - цитирует СМИ заявление Трампа.

Политик отметил, что он примет меры против других изданий, которые якобы порочили его. В свою очередь, адвокат Трампа Джеймс Трасти считает, что телекомпания распространяла порочащие заявления о бывшем президенте около 7,7 тыс. раз.

Трасти призвал CNN в течение десяти дней с момента уведомления опубликовать «полную и справедливую правку и извинения или опровержения» во всех материалах, в которых упоминается Трамп.

Экс-президент США Дональд Трамп предположил, что может вновь побороться за пост главы государства. Он отметил, что в 2020 году представители Демократической партии США смогли самостоятельно навести порядок в охваченных волнениями Миннеаполисе, Чикаго, Портленде. Трамп добавил, что тогда он проявил сдержанность, хотя обстановка была критической. Он пообещал, что в случае его повторного президентства, насильственные преступления получат мощный отпор

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