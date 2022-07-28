Командир тральщика «Александр Обухов» рассказал, как корабль обезвредил более 30 мин эпохи ВОВ

Одна из задач корабля - поиск взрывоопасных предметов. Работа ведется, в частности, в районах интенсивных морских сражений в акватории Финского залива.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Петербурге в акватории Невы прошла генеральная репетиция Главного военно-морского парада. С набережной за ней наблюдали тысячи человек. Более 40 боевых кораблей, подводных лодок, судов и катеров различных классов прошли в кильватерном строю под крыльями разведенных мостов. Среди участников репетиции базовый тральщик проекта 12 700 «Александр Обухов».

«Это головной проект противоминных кораблей, он уникальный, самый большой в мире стеклопластиковый корпус. Плюс мы успешно выполняем задачи по предназначению, работаем в акватории Финского залива по устранению остаточной минной опасности. Уничтожили уже около 30 мин времен Великой Отечественной войны», - рассказал «Звезде» командир тральщика Сергей Пожидаев.

Отдельная составляющая парада - воздушная часть. С аэродрома Пушкин в небо поднялись более 40 самолетов и вертолетов морской авиации. Генеральная репетиция показала полную готовность к проведению Главного военно-морского парада в Петербурге 31 июля.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов