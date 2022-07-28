Минпромторг сообщил о решении H&M продать свой российский бизнес

Покупатель может быть не только российский.

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Шведский ритейлер H&M принял решение продать свой бизнес в России. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли РФ. При этом в ведомстве отметили, что покупатель может быть не только российский.

«H&M принято решение выставить свой бизнес в России на продажу. Обращаем внимание, что покупатель может быть и не из России, возможность для захода на рынок могут рассмотреть и игроки из дружественных стран», - передает сообщение ведомства РИА Новости.

Напомним, H&M приостановил продажи в России еще в начале марта в связи с событиями на Украине. Одновременно прекратили работу еще несколько крупных ритейлеров.