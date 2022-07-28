Суд в Брянске признал геноцидом массовые убийства жителей нацистами в годы войны

За время оккупации региона в годы Великой Отечественной нацисты истребили порядка 278 тысяч мирных советских граждан и военнопленных.

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Брянский областной суд признал геноцидом массовые убийства нацистами мирных советских граждан во время оккупации региона в годы Великой Отечественной войны.

Во время процесса рассматривались многочисленные факты преступлений, свидетельские показания и архивные документы. Пояснения дали историки, краеведы и участники поисковых работ в местах массовых захоронений, а также родственники пострадавших на оккупированных нацистами территориях.

На территории Брянской области располагался лагерь «Дулаг-142», в котором содержались как пленные советские военнослужащие, так и мирные жители. В нем находились не менее 80 тысяч человек, половина заключенных погибла.

Следствию также известно о массовых расстрелах жителей деревни Хацунь, только в октябре 1941 года по приказу фашистского командования немцы уничтожили 318 мирных граждан, среди которых 60 детей в возрасте от двух до десяти лет.

В общей сложности за время оккупации региона в годы Великой Отечественной нацисты истребили порядка 278 тысяч мирных советских граждан и военнопленных.