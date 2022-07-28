Зеленский назначил генпрокурором Украины Андрея Костина
Накануне его кандидатуру одобрила Верховная рада.
© Фото: Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил генеральным прокурором страны депутата от правящей партии «Слуга народа» Андрея Костина. Соответствующий указ он подписал в четверг.
«Назначить Костина Андрея Евгеньевича генеральным прокурором», - говорится в документе, опубликованном сегодня на сайте президента.
Напомним, накануне Верховная рада одобрила кандидатуру, внесенную Владимиром Зеленским. За нее проголосовали 299 народных депутатов.
Ранее Верховная рада поддержала увольнение Ирины Венедиктовой с поста генпрокурора страны. Также в отставку был отправлен глава СБУ Иван Баканов.