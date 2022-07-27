Последний штрих: во Владивостоке сформировали парадный строй кораблей ТОФ ко Дню ВМФ

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Во Владивостоке в акватории бухты Золотой Рог завершено формирование парадного строя кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), которые примут участие в праздновании Дня Военно-Морского Флота в воскресенье, 31 июля. Генеральная репетиция Дня ВМФ запланирована на 28 июля.

Назначенные места в парадной линии поочередно заняли фрегат «Маршал Шапошников», корвет «Совершенный», малый противолодочный корабль «МПК-221», ракетный катер «Р-261» и базовый тральщик «БТ-100». Замкнула парадный строй кораблей подводная лодка проекта 877 «Усть-Большерецк». Общая длина строя кораблей составила более одного километра.

Помощь в формировании единой линии при постановке кораблей на ранее установленные рейдовые бочки оказывали рейдовые буксиры «РБ-403» и «РБ-404» из состава вспомогательного флота.

Ранее Министерство обороны России опубликовало порядок прохождения кораблей и пролета авиации на Главном военно-морском параде, который пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте 31 июля в День ВМФ. На условной схеме, опубликованной в Telegram-канале оборонного ведомства, можно увидеть наименования и изображения кораблей-участников Парада, а также количество военнослужащих, которые примут участие в мероприятии.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.