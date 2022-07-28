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Отразить воздушную атаку: в Минобороны рассказали о новых подвигах бойцов ВС РФ на Украине

00:00 28.07.2022
В ходе спецоперации ВС РФ на Украине военнослужащие проявляют личное мужество, самоотверженность и храбрость.
Отразить воздушную атаку: в Минобороны рассказали о новых подвигах бойцов ВС РФ на Украине
© Фото: Минобороны РФ
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Министерство обороны Российской Федерации рассказало о новых подвигах военнослужащих в ходе специальной операции по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. Представители различных видов и родов войск при выполнении боевых задач проявляют бесстрашие, отвагу и стойкость.

© Минобороны РФ

Старший сержант Иван Аксенов

Старший сержант Иван Аксенов выполнял боевые задачи по обеспечению бесперебойной связи в интересах командного пункта.

Украинские националисты, предприняв попытку уничтожить командный пункт, открыли по нему массированный артиллерийский и минометный огонь и нанесли повреждения технике связи.

Старший сержант Аксенов понимал, что потеря связи внутри командного пункта и с подчиненными подразделениями лишает командование оперативно координировать действия сил в бою, поэтому Иван в составе экипажа выдвинулся к поврежденным изделиям и приступил к их восстановлению, несмотря на непрекращающийся плотный огонь боевиков.

Находясь на позиции, Аксенов обнаружил получившего тяжелые ранения офицера, находившегося в зоне ведения вражеского огня. Рискуя жизнью, старший сержант вытащил раненого военнослужащего из-под огня противника, перенес его в безопасное место и оказал первую медицинскую помощь, чем спас жизнь российскому офицеру, после чего вернулся к восстановлению поврежденной связной техники.

Смелость, отвага и профессионализм старшего сержанта Ивана Аксенова позволили в кратчайшие сроки восстановить поврежденную технику, что способствовало обеспечению стабильного управления российскими подразделениями в бою и отразить наступление противника.

© Минобороны РФ

Старший лейтенант Денис Пось

Старший лейтенант Денис Пось с первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик, находясь в условиях, сопряженных с риском для жизни, лично руководил работой зенитного ракетного расчета при отражении воздушных ударов украинских националистов.

Позиции батальонно-тактической группы Вооруженных сил РФ подверглись атаке боевиков. Враг предпринял попытку поразить объекты БТГ с помощью оперативно-тактических ракет «Точка-У», чтобы снизить атакующий потенциал российских войск.

Оперативно оценив ситуацию, старший лейтенант Пось незамедлительно приступил к отражению воздушной атаки националистов.

Выполняя боевой задачу по отражению воздушных целей, расчет под командованием старшего лейтенанта Дениса Пося уничтожил две оперативно-тактические ракеты «Точка-У» противника.

Благодаря умелому распределению сил и средств, а также решительности и высокому уровню боевой подготовки старший лейтенант Пось и его подчиненные уничтожили все воздушные объекты врага и не допустили нанесения ударов по позициям батальонно-тактической группы ВС РФ.

© Минобороны РФ

Сержант Павел Баханов

Перед сержантом Павлом Бахановым стояла боевая задача по обеспечению тылового снабжения батальоно-тактических групп ВС РФ. С целью оперативного и бесперебойного оснащения подразделений Баханов неоднократно совершал рейсы в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения с украинскими националистами.

В ходе выполнения очередной задачи, направляясь в район, где велись активные боевые действия, Павел продвигался скрытно, ночью, с выключенными фарами, в условиях регулярного минометного и артиллерийского обстрела противника, чтобы доставить тыловое обеспечение российским подразделениям на передовой.

Прибыв в район расположения и приступив к разгрузке, сержант Баханов подвергся минометному обстрелу со стороны украинских радикалов, которые предприняли попытку перейти в контрнаступление. В результате удара Павел получил осколочные ранения. Превозмогая боль, он, оказав себе первую медицинскую помощь, вынес из-под вражеского огня раненого российского военнослужащего, эвакуировал его в безопасное место и оказал необходимую помощь, чем спас ему жизнь.

Всего за время специальной военной операции сержант Павел Баханов совершил семнадцать рейсов, доставив более девяноста пяти тонн груза.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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