Отразить воздушную атаку: в Минобороны рассказали о новых подвигах бойцов ВС РФ на Украине

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Старший сержант Иван Аксенов

Старший сержант Иван Аксенов выполнял боевые задачи по обеспечению бесперебойной связи в интересах командного пункта.

Украинские националисты, предприняв попытку уничтожить командный пункт, открыли по нему массированный артиллерийский и минометный огонь и нанесли повреждения технике связи.

Старший сержант Аксенов понимал, что потеря связи внутри командного пункта и с подчиненными подразделениями лишает командование оперативно координировать действия сил в бою, поэтому Иван в составе экипажа выдвинулся к поврежденным изделиям и приступил к их восстановлению, несмотря на непрекращающийся плотный огонь боевиков.

Находясь на позиции, Аксенов обнаружил получившего тяжелые ранения офицера, находившегося в зоне ведения вражеского огня. Рискуя жизнью, старший сержант вытащил раненого военнослужащего из-под огня противника, перенес его в безопасное место и оказал первую медицинскую помощь, чем спас жизнь российскому офицеру, после чего вернулся к восстановлению поврежденной связной техники.

Смелость, отвага и профессионализм старшего сержанта Ивана Аксенова позволили в кратчайшие сроки восстановить поврежденную технику, что способствовало обеспечению стабильного управления российскими подразделениями в бою и отразить наступление противника.