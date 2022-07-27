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Новинка на параде ко Дню ВМФ: какое оружие скрывает корвет-невидимка «Меркурий»

Дария Сенникова
21:17 27.07.2022
Он построен по стелс-технологии с использованием спецматериалов, которые уменьшают радиолокационную заметность. Несмотря на внушительные габариты, на радиолокаторах противника он будет обнаружен как небольшая рыбацкая лодка.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Зрители в Санкт-Петербурге на Главном военно-морском параде в День ВМФ смогут во всех деталях рассмотреть корвет «Меркурий», построенный с использованием технологий малозаметности. На борту корабля побывала корреспондент «Звезды».

Новинку военно-морского парада-2022 «Меркурий» еще называют невидимкой. Он построен по стелс-технологии с использованием спецматериалов, которые уменьшают радиолокационную заметность. Несмотря на внушительные габариты, на радиолокаторах противника он будет обнаружен как небольшая рыбацкая лодка.

Сегодня «Меркурий» заметен со всех смотровых площадок. Белоснежная парадная форма экипажа, внимание на кортики — они должны быть на одном уровне — это  последние приготовления перед Генеральной репетицией. На самом корабле все, что должно быть почищено и покрашено, уже без единого изъяна.

«Меркурий» пока находится на заводских ходовых испытаниях. В первую очередь его создавали для скрытного ведения боя. Все, что должно быть недоступно для посторонних глаз — спрятано.

В носовой части корвета расположены зенитные ракетные комплексы «Редут». Они надежно спрятаны под пусковыми крышками. С помощью комплексов можно вести огонь по целям противника на расстоянии до 150 км.

Грозное вооружение корвет хранит внутри. В центральной части Меркурия находятся противокорабельные ракеты «Уран». Увидеть их можно только в момент нанесения удара по объектам противника. Единственное, что выставлено на обозрение — артустановка А-190. Она — на автоматизированном управлении, с ее помощью можно вести огонь по береговым целям.

Рядом — пусковая установка ПК-10, она отстреливает тепловые ловушки. Кроме того, на корабле есть вертолетная площадка.

Сегодня Министерство обороны России опубликовало схему прохождения кораблей и пролета авиации на День ВМФ в Петербурге и Кронштадте. На схеме можно увидеть наименования и изображения кораблей-участников Парада.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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