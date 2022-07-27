«Покормить собачек»: в военной комендатуре ЛНР рассказали о необычных просьбах жителей Попасной

Порядок в Попасной обеспечивает военная комендатура ЛНР. Военный комендант Михаил Павельчук рассказал «Звезде» о выполняемых им и его сослуживцами задачах.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На улицах Попасной ни людей, ни машин. Некогда город с населением более 20 тысяч человек сейчас лежит в руинах. За этот населенный пункт шли тяжелые бои, закончившиеся тем, что военнослужащие Народной милиции ЛНР выбили противника.

Порядок в Попасной обеспечивает военная комендатура ЛНР. Причем работа по поддержанию правопорядка началась здесь сразу же со взятием города. Военный комендант Михаил Павельчук рассказал «Звезде» о выполняемых им и его сослуживцами задачах.

«Значит, задачи у нас были с первых дней, как мы сюда зашли в мае - организовать взаимодействие с военнослужащими, которые здесь находятся, выставить блокпосты по окраинам города и патрулирование в целях с борьбы с мародерством», - сказал он.

Военная комендатура также разыскивает оставшихся мирных жителей, решает гуманитарные вопросы, помогает с подвозом воды и эвакуацией мирного населения из соседних сел.

«С улицы Московская, это южное направление города Попасная, приходили бабушки, просили помочь какими-нибудь продуктами, ненужными кашами, чтобы покормить собачек», - добавил он.

В городе находиться опасно, кругом торчат неразорвавшиеся боеприпасы. Кроме того, по словам коменданта, украинские военные при отходе заминировали колодцы. В сами же колодцы противник налил солярку, эта вода теперь не пригодна для питья. Тем не менее местные жители постепенно возвращаются. Военная комендатура ведет ежедневный список. На сегодняшний день в город вернулись 223 человека.