Польша заменит советские истребители МиГ-29 южнокорейскими FA-50

Польские власти заявили, что не готовы поставлять части для советских самолетов из России.

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Вице-премьер, министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что ВВС страны заменят советские истребители МиГ-29 южнокорейскими FA-50. В среду, 27 июля, в Варшаве было подписано соглашение, в рамках которого предусматривается поставка на польскую территорию трех эскадрилий FA-50.

«Вчера у нас было происшествие - МиГ-29 был вынужден приземлиться из-за технических проблем. Я не допущу, чтобы польские пилоты рисковали своими жизнями», - подчеркнул Блащак, передает РИА Новости.

По его словам, у Польши нет запчастей для данных самолетов. Польские власти, как он отметил, не готовы поставлять части для них из России. По последним доступным данным, на вооружении армии Польши имеется 22 истребителя МиГ-29А и шесть МиГ-29УБ.

«Самолеты FA-50, первые экземпляры которых будут доступны для польских воздушных сил в следующем году, попросту эти самолеты заменят», - сказал Блащак.

Ранее сообщалось, что Польша передала Украине 18 самоходных артиллерийских установок AHS Krab и обучила 100 военнослужащих работе с этими гаубицами. Как уточнялось, максимальная дальность стрельбы установки AHS Krab составляет 40 километров с базовым боекомплектом, а скорострельность - до шести выстрелов в минуту.