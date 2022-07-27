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Украина потеряла 1 622 беспилотника с начала спецоперации

12:20 27.07.2022
Также с начала СВО уничтожены 260 украинских самолетов, 145 вертолетов, 358 ЗРК, 4 167 танков и бронемашин, добавили в МО РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: РИА Новости
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Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков озвучил общее количество военной техники, которую потеряли ВСУ за все время спецоперации, проводимой объединенными силами ВС РФ, ДНР и ЛНР на Украине.

По данным российского военного ведомства на 27 июля, с начала СВО уничтожены 260 украинских самолетов, 145 вертолетов, 1 622 беспилотника, 358 ЗРК, 4 167 танков и бронемашин, 763 боевые машины РСЗО, 3 203 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4 494 единицы специальной военной автомобильной техники.

В ежедневной сводке также говорится о боевой работе российских военных за минувшие сутки и за последние несколько дней. В частности речь идет об уничтожении 24 июля более ста ракет к американской РСЗО HIMARS, а также ликвидации технических специалистов, иностранцев, принимающих участие в боевых действиях на стороне Украины и военнослужащих, охранявших склад.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боя по овладению опорным пунктом ВСУ, на которых танкисты ДНР ведут огонь по позициям противника. В результате боевых действий уничтожены до взвода украинских военнослужащих и несколько единиц техники и вооружения.

Также корреспондент «Звезды» Анатолий Бородкин рассказал о работе расчета РСЗО «Смерч» по логистическому центру ВСУ. За сутки артиллеристы меняют от пяти до пятнадцати позиций стартовых укрытий, где нужно пополнить боезапас, точек заправки техники, мест для отдыха и сна.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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