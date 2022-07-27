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Под огнем противника: в МО РФ рассказали о новых подвигах военнослужащих на Украине

00:30 27.07.2022
В ходе специальной военной операции на Украине российские военнослужащие проявляют профессионализм, смелость и верность долгу.
Под огнем противника: в МО РФ рассказали о новых подвигах военнослужащих на Украине
© Фото: Минобороны РФ
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Министерство обороны Российской Федерации рассказало о новых подвигах военнослужащих в ходе специальной операции по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. Представители различных видов и родов войск при выполнении боевых задач проявляют быстроту реакции, высокий уровень боевой подготовки и решительность.

© Минобороны РФ

Гвардии майор Виталий Картин, заместитель командира батальона морской пехоты Тихоокеанского флота

Группа морских пехотинцев под командованием гвардии майора Виталия Картина вступила в бой с вооруженным формированием украинских националистов.

Российские военные совершили стремительный прорыв обороны противника, и в ходе боестолкновения боевики, понеся значительные потери среди личного состава, спешно покинули занимаемые позиции, бросив вооружение на поле боя.

Всего в ходе боя подопечными Виталия Картина было уничтожено до тридцати украинских националистов, часть боевиков сдалась в плен. Кроме того, были захвачены два вражеских танка и БМП.

Спустя несколько дней во время выполнения боевых задач по обеспечению безопасности колонны гвардии майор Картин обнаружил диверсионно-разведывательную группу украинских боевиков, которые готовили нанесение артиллерийского удара по маршруту следования колонны российских подразделений.

Виталий вырвался вперед на своем БМП, и, внезапно атаковав врага, сковал его действия, фактически вызвав огонь на себя. Мужественные и решительные действия офицера обеспечили удачное перемещение колонны по находившемуся под огневым воздействием участку местности без потерь.

Убедившись, что колонна российских войск преодолела опасный отрезок, гвардии майор Виталий Картин, успев уничтожить часть живой силы и техники противника, вернулся к колонне и продолжил обеспечивать ее безопасность.

© Минобороны РФ

Рядовой Иван Агафонов

Рядовой Иван Агафонов действовал в составе гаубичного артиллерийского дивизиона и выполнял задачи по артиллерийской поддержке наступающих российских подразделений.

По пути следования в район выполнения боевых задач в составе колонны Агафонов обнаружил вооруженную диверсионно-разведывательную группу украинских националистов, которые готовили нападение на подразделения российских войск, о чем немедленно доложил своему командиру.

Российские военнослужащие незамедлительно вступили в бой с врагом. В условиях перекрестного огня, отважными и решительными действиями Иван лично ликвидировал трех боевиков. Противнику, который понес значительные потери в личном составе и технике, ничего оставалось, как отступить.

Благодаря профессионализму и героизму рядового Агафонова колонна гаубичного артиллерийского дивизиона своевременно и без потерь прибыла в заданный район и, заняв выгодные огневые позиции, метким и массированным артиллерийским огнем поддержала дальнейшее наступление российских войск.

Расчет гаубичного артиллерийского дивизиона, в котором действовал Иван Агафонов, успешно выполнил более пятидесяти огневых задач, в результате чего были уничтожены вражеские батареи реактивной системы залпового огня «Град», огневые позиции гаубиц Д-30 и минометы, а также до ста украинских националистов.

© Минобороны РФ

Ефрейтор Иван Ломоткин, радиотелефонист

Ефрейтор Иван Ломоткин в период проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик под постоянным артиллерийским огнем противника выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи между пунктом управления дивизиона, вышестоящим штабом и батареями, осуществляющими артиллерийскую поддержку наступающих российских подразделений.

При накрытии позиций очередным вражеским залпом радиостанция получила осколочные повреждения от разорвавшегося поблизости боеприпаса, в результате чего дивизион на некоторое время потерял возможность корректировать огонь.

Осознавая, что возникла большая вероятность поражения артиллерийских расчетов российских войск, ефрейтор Иван Ломоткин максимально оперативно, в условиях массированного огня украинских боевиков, полностью восстановил работоспособность поврежденной радиостанции и обеспечил бесперебойную связь для дальнейшей корректировки огня.

Благодаря отважным и профессиональным действиям Ломоткина, сопряженных с риском для жизни, военнослужащие ВС РФ при поддержке гаубичного артиллерийского дивизиона продолжили наступление на позиции националистов.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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