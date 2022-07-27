Под огнем противника: в МО РФ рассказали о новых подвигах военнослужащих на Украине

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Гвардии майор Виталий Картин, заместитель командира батальона морской пехоты Тихоокеанского флота

Группа морских пехотинцев под командованием гвардии майора Виталия Картина вступила в бой с вооруженным формированием украинских националистов.

Российские военные совершили стремительный прорыв обороны противника, и в ходе боестолкновения боевики, понеся значительные потери среди личного состава, спешно покинули занимаемые позиции, бросив вооружение на поле боя.

Всего в ходе боя подопечными Виталия Картина было уничтожено до тридцати украинских националистов, часть боевиков сдалась в плен. Кроме того, были захвачены два вражеских танка и БМП.

Спустя несколько дней во время выполнения боевых задач по обеспечению безопасности колонны гвардии майор Картин обнаружил диверсионно-разведывательную группу украинских боевиков, которые готовили нанесение артиллерийского удара по маршруту следования колонны российских подразделений.

Виталий вырвался вперед на своем БМП, и, внезапно атаковав врага, сковал его действия, фактически вызвав огонь на себя. Мужественные и решительные действия офицера обеспечили удачное перемещение колонны по находившемуся под огневым воздействием участку местности без потерь.

Убедившись, что колонна российских войск преодолела опасный отрезок, гвардии майор Виталий Картин, успев уничтожить часть живой силы и техники противника, вернулся к колонне и продолжил обеспечивать ее безопасность.