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NYT: в украинской армии из-за новобранцев снижается боевой дух

Сергей Лебедев
09:08 26.07.2022
Часто под призыв попадают те, кто не хочет отправляться в зону боевых действий.
NYT: в украинской армии из-за новобранцев снижается боевой дух
© Фото: Koshmal Victor, ZUMAPRESS, globallookpress
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В Украине продолжает расти недовольство из-за неразберихи с призывом новобранцев в армию. Более того, на этом фоне в войсках сильно снижается боевой дух. Об этом сообщают американские средства массовой информации.

По их данным, в армию часто попадают те, кто не хочет воевать, но им вручили повестку на улице. При этом украинские власти продолжают уверять, что призывают лишь желающих поехать в зону боевых действий.

«Некоторые из получателей повесток говорят, что им никогда не давали выбора ... в то время как есть сообщения о мужчинах, которые жаждут участвовать в боевых действиях, но им отказывают по причинам, которые являются бюрократическими», - говорится в материале New York Times.

Украинские командиры говорят, что из-за наличия в войсках тех, кто не хотел идти на фронт, падает общий боевой дух. Также сообщается, что «чувство единства трещит по швам» из-за усталости солдат, в частности среди неподготовленных новобранцев.

Напомним, недавно в Министерстве обороны России рассказали о принудительной мобилизации в ВСУ жителей Донбасса. Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков отметил, что для укомплектования соединений украинские военные изымают у населения транспортные средства. 

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