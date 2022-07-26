Часто под призыв попадают те, кто не хочет отправляться в зону боевых действий.

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В Украине продолжает расти недовольство из-за неразберихи с призывом новобранцев в армию. Более того, на этом фоне в войсках сильно снижается боевой дух. Об этом сообщают американские средства массовой информации.

По их данным, в армию часто попадают те, кто не хочет воевать, но им вручили повестку на улице. При этом украинские власти продолжают уверять, что призывают лишь желающих поехать в зону боевых действий.

«Некоторые из получателей повесток говорят, что им никогда не давали выбора ... в то время как есть сообщения о мужчинах, которые жаждут участвовать в боевых действиях, но им отказывают по причинам, которые являются бюрократическими», - говорится в материале New York Times.

Украинские командиры говорят, что из-за наличия в войсках тех, кто не хотел идти на фронт, падает общий боевой дух. Также сообщается, что «чувство единства трещит по швам» из-за усталости солдат, в частности среди неподготовленных новобранцев.

Напомним, недавно в Министерстве обороны России рассказали о принудительной мобилизации в ВСУ жителей Донбасса. Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков отметил, что для укомплектования соединений украинские военные изымают у населения транспортные средства.