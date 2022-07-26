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В Японии казнили мужчину, устроившего резню в казино в Токио

Виктория Ивашечкина
07:06 26.07.2022
Тогда жертвами трагедии стали семь человек, еще десять получили ранения.
В Японии казнили мужчину, устроившего резню в казино в Токио
© Фото: Danita Delimont Stock Photograph, Global Look Press
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В Японии казнили устроившего в июне 2008 года резню в центре Токио, 39-летнего Томохиро Като. Об этом сообщает телеканал NHK, ссылаясь на источники в правительственных кругах.

«Томохиро Като, который устроил инцидент с резней в Токио 14 лет назад, был приговорен к смертной казне. Его казнили утром 26 июля», - говорится в сообщении СМИ.

Также телеканал подчеркивает, что это был второй случай приведения в исполнение смертного приговора при правительстве премьера Фумио Кисиды.

Жертвами трагедии в июне 2008 года стали семь человек. Еще десять получили ранения. Как сообщалось, преступник въехал в толпу людей на грузовике, заблокировав улицу. Далее Като вышел из машины и начал наносить ножевые ранения прохожим.

После задержания мужчина рассказал, что специально приехал в Токио, чтобы убить кого-нибудь, так как потерял интерес к жизни. При этом позже было установлено, что Като не страдал психическими расстройствами, и, следовательно, отдавал отчет своим действиям.

В начале прошлого года власти США привели в исполнение смертный приговор женщине впервые за 70 лет. Осужденную Лизу Монтгомери признали виновной в особо жестоком убийстве беременной женщины в 2004 году. Казнь Монтгомери была совершена с помощью смертельной инъекции в федеральной тюрьме Терре-Хот.

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