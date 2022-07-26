Вера и музыка: наместник мужского монастыря в Луганске восстановил редчайшую скрипку XVII века

К настоятелю монастыря эта скрипка попала в 2017 году. Хотя тогда на скрипку инструмент вовсе не походил. Восстанавливать ее пришлось из груды маленьких кусочков.

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В Луганске архимандрит Варфоломей сумел восстановить редчайшую скрипку семнадцатого века, ставшая самым известным инструментов в коллекции Свято-Иоано-Предтеченского монастыря. Скрипка была выполнена австрийским мастером Якобом Штайнером.

«Все носит характер мастера, завиток даже имеет значение», - отметил наместник Свято-Иоанно-Предтеченского мужского монастыря архимандрит Варфоломей.

Инструмент крайне редкий, в Советском Союзе таких было всего два. Учителем Штайнера, как и Антонио Страдивари, был Николо Амати - один из известнейших мастеров музыкальных инструментов. Каждый из учеников маэстро в последствии создал свой неповторимый стиль и особое звучание, которые ценили и учитывали величайшие композиторы.

Каждый из этих инструментов уникален и имеет не только свою индивидуальную форму, но и голос. Лучшими в мире считаются скрипки итальянских мастеров. Однако, к примеру, Иоганн Себастьян Бах писал свою музыку, ориентируясь на звучание инструментов именно Якоба Штайнера.

К настоятелю монастыря эта скрипка попала в 2017 году. Хотя тогда на скрипку инструмент вовсе не походил. Восстанавливать ее пришлось из груды маленьких кусочков. Отца Варфоломея трудности не испугали, и вот, уничтоженная было скрипка вновь издает чарующие звуки. Обретя вторую жизнь, инструмент получил и новое имя - Феникс, как символ возрождения.

Красоту старинного инструмента может затмить лишь его изысканное звучание. Играть на такой скрипке мечтают тысячи музыкантов.

«На таком инструменте играть - это большая редкость для музыканта, попробуй еще найди такой инструмент, это просто восторг, это не описать словами, это нужно чувствовать», - поделился ученик скрипичного мастера Алексей Орехов.

Алексей Орехов - ученик отца Варфоломея, однако уже самостоятельно создал десять инструментов: виолончель, альт и восемь скрипок. Сам же настоятель сделал около двухсот скрипок. Некоторые из них по достоинству были оценены на международных выставках.

Первый чертеж скрипки отец Варфоломей нарисовал еще в десять лет. И вот уже четверть века это его любимое занятие. В трудные времена монастырь выживал только благодаря торговле инструментами, сделанными монахами.

«Мы приехали сюда небольшой общинкой, до этого здесь ничего не было, нам досталось пустое место и, наверно, с 2005 года мы стали строить потихоньку», - рассказал наместник Свято-Иоанно-Предтеченского мужского монастыря архимандрит Варфоломей.

Сейчас в обители всего тринадцать братьев, многие не выдержали такого испытания. В 2014 году монастырь оказался на линии соприкосновения. Однако ни один снаряд за все эти годы не попал на территорию. Питаются монахи скромно, в основном, тем, что сами же и вырастили. Есть здесь и свои виноградники. Настоятеля отговаривали выращивать эту ягоду, ссылаясь на климат, но тем не менее здесь тридцать сортов винограда, и все они, как правило, дают неплохой урожай.

«Раньше мы его продавали, когда были большие урожаи, полторы тонны даже выходило», - признался архимандрит Варфоломей.

С началом конфликта на территории монастыря остановилась стройка. Главный храм до сих пор стоит без кровли, сюда боялись даже доставлять материалы. Сейчас в окрестностях намного спокойнее, и жизнь постепенно возвращается в привычное русло.