В стране и мире Фугасную авиабомбу времен ВОВ обнаружили на берегу Кольского залива Анна Касаткина В скором времени опасную находку уничтожат. © Фото: mchs_murmansk, ВКонтакте Читайте нас на: Взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны обнаружен на берегу Кольского залива в селе Минькино Мурманской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. «В селе Минькино Кольского района Мурманской области на береговой линии Кольского залива был обнаружен взрывоопасный предмет времен ВОВ», - говорится в сообщении. Уточняется, что специалисты морской инженерной службы Северного флота идентифицировали предмет как фугасную авиабомбу типа ФАБ - 50. © mchs_murmansk, ВКонтакте Снаряд в скором времени уничтожат, на это подана заявка. Территорию около снаряда пока охраняют сотрудники полиции. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика