Фугасную авиабомбу времен ВОВ обнаружили на берегу Кольского залива
В скором времени опасную находку уничтожат.
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Взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны обнаружен на берегу Кольского залива в селе Минькино Мурманской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
«В селе Минькино Кольского района Мурманской области на береговой линии Кольского залива был обнаружен взрывоопасный предмет времен ВОВ», - говорится в сообщении.
Уточняется, что специалисты морской инженерной службы Северного флота идентифицировали предмет как фугасную авиабомбу типа ФАБ - 50.
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