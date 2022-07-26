Украина хочет попросить у США поставить газ по ленд-лизу

В Киеве подчеркнули, что эта зима станет самой сложной в истории страны и Украина находится в поиске всех способов, чтобы быть готовой к любому варианту развития событий.

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Киев хочет обратиться к Соединенным Штатам и попросить их о «газовом ленд-лизе» для того, чтобы страна смогла пройти отопительный сезон. Об этом заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

«Правительство Украины приняло решение обратиться к правительству Соединенных Штатов Америки о предоставлении нашему государству "газового ленд-лиза" для стабильного прохождения отопительного сезона», - написал он в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что эта зима станет самой сложной в истории страны и Украина находится в поиске всех способов, чтобы быть готовой к любому варианту развития событий.

Напомним, что в начале апреля Сенат Соединенных Штатов одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины. Им предусматривалась возможность незамедлительно поставить оружие в эту страну с отсрочкой оплаты. Впоследствии в МИД РФ заявили, что США и страны Североатлантического альянса давно готовились накачивать Киев вооружением.