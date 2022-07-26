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Путин 5 августа в Сочи проведет переговоры с Эрдоганом

Анна Назайкина
16:22 26.07.2022
Как утверждается, лидеры двух стран в ходе переговоров планируют рассмотреть региональную проблематику, а также двусторонние отношения.
Путин 5 августа в Сочи проведет переговоры с Эрдоганом
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 5 августа в Сочи. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Встреча будет, действительно, 5-го числа в Сочи», - приводит его слова «Интерфакс».

По словам представителя Кремля, лидеры двух стран в ходе переговоров планируют рассмотреть региональную проблематику, а также двусторонние отношения.

Сегодня TRT Haber передавал, что президент Турции в начале следующего месяца планирует прилететь в Сочи. Утверждалось, что во время встречи главы государств обсудят ситуацию на Украине, а также оценят «продуктовую сделку», которая была подписана в Стамбуле.

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