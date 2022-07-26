В стране и мире Путин 5 августа в Сочи проведет переговоры с Эрдоганом Анна Назайкина Как утверждается, лидеры двух стран в ходе переговоров планируют рассмотреть региональную проблематику, а также двусторонние отношения. © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент России Владимир Путин проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 5 августа в Сочи. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Встреча будет, действительно, 5-го числа в Сочи», - приводит его слова «Интерфакс». По словам представителя Кремля, лидеры двух стран в ходе переговоров планируют рассмотреть региональную проблематику, а также двусторонние отношения. Сегодня TRT Haber передавал, что президент Турции в начале следующего месяца планирует прилететь в Сочи. Утверждалось, что во время встречи главы государств обсудят ситуацию на Украине, а также оценят «продуктовую сделку», которая была подписана в Стамбуле. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика