«Роснефть» начала эксплуатационное бурение на Пайяхском месторождении

Для транспортировки сырья сейчас также строится трубопровод и порт «Бухта Север».

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На севере Красноярского края нефтяники приступили к важному этапу освоения Пайяхского месторождения. Там начали эксплуатационное бурение на участках масштабного проекта «Восток Ойл».

Нефть пойдет по Северному морскому пути на глобальные рынки уже в 2024 году. Добывать ее будут с применением буровых комплексов отечественного производства. Они разработаны специально для использования в условиях крайне низких температур и сильных ветров. Применение «Роснефтью» этого оборудования позволит укрепить технологический суверенитет.

Для транспортировки сырья строится трубопровод и порт «Бухта Север». Хаб на 102 резервуара станет крупнейшим в стране. Сейчас, пока позволяет погода, накапливают необходимые материалы. Доставлено уже более 300 тысяч тонн грузов.

«Сам процесс строительства производится в зимнее время, когда тундра замерзает, когда строители могут выполнять строительные работы. Сейчас наша задача - подготовить необходимый объем для вывоза в зимнее время подрядчиками этой трубы», - рассказал замгендиректора ООО «Восток Ойл» по материально-техническому обеспечению и транспорту Александр Жарков.

До конца летней навигации к месту строительства доставят еще 600 тысяч тонн грузов. Отдельное внимание уделяется экологии. Ответственное и бережное отношение к окружающей среде, соблюдение всех мировых стандартов в области природоохранной деятельности - это один из приоритетов. Для сокращения углеродного следа электроэнергию для инфраструктуры вырабатывать планируют прямо на месте, используя ветровые генераторы.

«Один из больших ветропарков с электростанцией будем ставить на "Бухте Север" как раз. Это решение видится не только в угоду новой зеленой повестке, сколько это будет еще и экономически целесообразно. И эти вложенные инвестиции принесут свою добавочную стоимость», - объяснил генеральный директор ООО «Восток Ойл» Владимир Чернов.

По его словам, помимо нефтедобычи, данный проект даст мощный импульс развития многих отраслей отечественной промышленности и станет полигоном для тестирования и внедрения российских технологий, материалов и оборудования.