В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Роснефть» начала эксплуатационное бурение на Пайяхском месторождении

Виктория Ивашечкина
14:04 26.07.2022
Для транспортировки сырья сейчас также строится трубопровод и порт «Бухта Север».
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

На севере Красноярского края нефтяники приступили к важному этапу освоения Пайяхского месторождения. Там начали эксплуатационное бурение на участках масштабного проекта «Восток Ойл».

Нефть пойдет по Северному морскому пути на глобальные рынки уже в 2024 году. Добывать ее будут с применением буровых комплексов отечественного производства. Они разработаны специально для использования в условиях крайне низких температур и сильных ветров. Применение «Роснефтью» этого оборудования позволит укрепить технологический суверенитет.

Для транспортировки сырья строится трубопровод и порт «Бухта Север». Хаб на 102 резервуара станет крупнейшим в стране. Сейчас, пока позволяет погода, накапливают необходимые материалы. Доставлено уже более 300 тысяч тонн грузов.

«Сам процесс строительства производится в зимнее время, когда тундра замерзает, когда строители могут выполнять строительные работы. Сейчас наша задача - подготовить необходимый объем для вывоза в зимнее время подрядчиками этой трубы», - рассказал замгендиректора ООО «Восток Ойл» по материально-техническому обеспечению и транспорту Александр Жарков.

До конца летней навигации к месту строительства доставят еще 600 тысяч тонн грузов. Отдельное внимание уделяется экологии. Ответственное и бережное отношение к окружающей среде, соблюдение всех мировых стандартов в области природоохранной деятельности - это один из приоритетов. Для сокращения углеродного следа электроэнергию для инфраструктуры вырабатывать планируют прямо на месте, используя ветровые генераторы.

«Один из больших ветропарков с электростанцией будем ставить на "Бухте Север" как раз. Это решение видится не только в угоду новой зеленой повестке, сколько это будет еще и экономически целесообразно. И эти вложенные инвестиции принесут свою добавочную стоимость», - объяснил генеральный директор ООО «Восток Ойл» Владимир Чернов.

По его словам, помимо нефтедобычи, данный проект даст мощный импульс развития многих отраслей отечественной промышленности и станет полигоном для тестирования и внедрения российских технологий, материалов и оборудования.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:01 В стране и мире
В Кремле пообещали ответить Финляндии в случае отказа выдавать россиянам визы
15:00 В стране и мире
Видео
Еще несколько детей получили травмы на шоу каскадеров в Иваново
14:09 В стране и мире
Видео
Борисов заявил, что Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года
13:50 В стране и мире
ЕС продлил на полгода санкции против РФ из-за ситуации на Украине
13:29 В стране и мире
Видео
УФСБ задержала подозреваемого в финансировании МТО «Хайят Тахрир аш-Шам»*
Популярное
Роскосмос показал примерную схему орбитальной станции, которая заменит МКС
Видео
ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону самолетов ВКС России
Видео
Высокоточный удар ВС РФ уничтожил склад ракет «Harpoon» из США и военный корабль ВСУ в порту Одессы
Видео
ПВО РФ за сутки перехватили 10 снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS
Видео
Удар артиллерии ВС РФ уничтожил более 60 боевиков украинского нацбата «Донбасс»
Видео
Шойгу рассказал, как будет работать коридор по вывозу зерна из украинских портов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.