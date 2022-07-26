МО РФ: в Стамбуле начал работу Совместный координационный центр по контролю за экспортом украинского зерна

В российском оборонном ведомстве уточнили, что первая группа экспертов из РФ прибудет в Стамбул уже сегодня и приступит к работе в четырехстороннем формате. Российскую делегацию, как отметили в МО РФ, возглавляет контр-адмирал Эдуард Луйк.

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В Минобороны России сообщили о том, что в Стамбуле начал работы Совместный координационный центр по контроль за экспортом украинского зерна.

«В соответствии с положениями "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины" начал свою работу Совместный координационный центр (СКЦ) в г. Стамбуле», - говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что первая группа экспертов из РФ прибудет в Стамбул уже сегодня и приступит к работе в четырехстороннем формате.

Российскую делегацию, как отметили в МО РФ, возглавляет контр-адмирал Эдуард Луйк.

Главной задачей российских специалистов станет оперативное решение всех необходимых вопросов для того, чтобы «Инициатива» вышла на этап практической реализации.

При этом было подчеркнуто, что деятельность российских представителей в СКЦ находится на особом контроле в Минобороны России.

Ранее в МО РФ заявили о ликвидации польских наемников из украинского «Иностранного легиона» при помощи высокоточных ракет ВКС России.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов