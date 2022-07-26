Спорт Спорт Спорт

Житель Мариуполя, сбивший выстрелом из лука беспилотник ВСУ, выступит на Кубке России

12:34 26.07.2022
Беспилотный летательный аппарат завис над домом спортсмена.
Житель Мариуполя, сбивший выстрелом из лука беспилотник ВСУ, выступит на Кубке России
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Житель Мариуполя Борис Кленин, сбивший из лука беспилотник ВСУ, примет участие в Кубке России в Петербурге. Инцидент с украинским беспилотником произошел в начале апреля, когда за город шли ожесточенные бои.

Мужчина рассказал, что весь день велись обстрелы. Беспилотный летательный аппарат завис примерно в 35 метрах от его дома для корректировки стрельбы. Чтобы обезопасить семью, он взял спортивный лук и сбил БПЛА.

«Я развернулся, и сбиваю его с первого выстрела. Правда, зимней стрелой, звука много было. Есть летние стрелы, есть зимние. Я его зимней сбил. Он разлетелся, было самоуспокоение. Ну, хотелось как-то ответить», - сказал Кленин.

На следующий день дом спортсмена подвергся минометному обстрелу, также пострадали соседние участки.

«На следующий день в четыре часа дня ко мне мина прилетела», - добавил местный житель.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры ведения боевых действий российскими подразделениями ВДВ.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:49 В стране и мире
SHOT: задержан подозреваемый в двойном убийстве рядом с Павловским Посадом
11:44 В стране и мире
Видео
Американский дипломат упал в обморок в суде по делу Бриттни Грайнер
10:43 Армия
Видео
«Командир, мы с тобой»: сослуживцы рассказали о Герое РФ Цыдыпове, два часа отбивавшем атаки ВСУ
10:32 В стране и мире
Ошибочно сообщившего о смерти Жириновского сенатора Пронюшкина могут не делегировать в Совфед
10:15 В стране и мире
Видео
Два смерча после сильного ливня образовались над морем в Геленджике
Популярное
Видео
ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону самолетов ВКС России
Видео
Высокоточный удар ВС РФ уничтожил склад ракет «Harpoon» из США и военный корабль ВСУ в порту Одессы
Видео
ПВО РФ за сутки перехватили 10 снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS
Видео
Удар артиллерии ВС РФ уничтожил более 60 боевиков украинского нацбата «Донбасс»
Видео
Шойгу: в Стамбуле создается координационный центр для досмотра вывозящих украинское зерно судов
Видео
Шойгу рассказал, как будет работать коридор по вывозу зерна из украинских портов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.