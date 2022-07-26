Житель Мариуполя, сбивший выстрелом из лука беспилотник ВСУ, выступит на Кубке России

© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Житель Мариуполя Борис Кленин, сбивший из лука беспилотник ВСУ, примет участие в Кубке России в Петербурге. Инцидент с украинским беспилотником произошел в начале апреля, когда за город шли ожесточенные бои.

Мужчина рассказал, что весь день велись обстрелы. Беспилотный летательный аппарат завис примерно в 35 метрах от его дома для корректировки стрельбы. Чтобы обезопасить семью, он взял спортивный лук и сбил БПЛА.

«Я развернулся, и сбиваю его с первого выстрела. Правда, зимней стрелой, звука много было. Есть летние стрелы, есть зимние. Я его зимней сбил. Он разлетелся, было самоуспокоение. Ну, хотелось как-то ответить», - сказал Кленин.

На следующий день дом спортсмена подвергся минометному обстрелу, также пострадали соседние участки.

«На следующий день в четыре часа дня ко мне мина прилетела», - добавил местный житель.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры ведения боевых действий российскими подразделениями ВДВ.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов