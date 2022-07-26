Посол РФ в Греции заявил, что все контакты между странами обнулились

По словам Андрея Маслова, впервые за 200 лет Греция стала для России недружественной страной.

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Российский посол в Греции Андрей Маслов заявил, что двусторонние отношения между странами полностью разрушены. По его словам, сейчас нет никакого сотрудничества и контактов.

«В считаные дни обнулились все наработки, весь богатый массив двусторонних отношений, который был накоплен за много десятилетий», - сказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Посол отметил, что впервые за 200 лет Греция стала для России недружественной страной. При этом, по его словам, РФ ничего плохого для Греции никогда не делала.

Напомним, недавно президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что его страна действительно находится в недружественных отношениях с Россией, и выразил обеспокоенность по этому поводу. Он отметил, что надеется на спокойное разрешение ситуации.