«Командир, мы с тобой»: сослуживцы рассказали о Герое РФ Цыдыпове, два часа отбивавшем атаки ВСУ

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Героя России, участника спецоперации на Украине Балдана Цыдыпова встретили на родине в Бурятии. В аэропорту собрались его родные и друзья, а саму церемонию провели по местным традициям - с обязательным угощением из чая, который подают на специальном шарфе - хадаке, символизирующем глубочайшее уважение.

Мотострелковый батальон, где служил Балдан, попал под массированный артиллерийский обстрел. Будучи раненным, Цыдыпов спас раненых подчиненных, велел другим отходить, а сам продолжил оборону.

«Он хотел, чтобы как можно больше ребят выжило. Когда он остался один на своем БТРе лежать, подготовил пулю для себя, чтобы не попасться в плен, и уже был готов на этот шаг, уже мысленно со всеми попрощался, попросил прощения», - рассказала Ханда Базарова, родная сестра Цыдыпова.

Балдан отражал атаки противника два изматывающих часа и сумел дождаться поддержки. Его эвакуировали уже без сознания. Впоследствии он перенес почти полтора десятка операций. За свой подвиг Балдан удостоен Звезды Героя. Награду вручил министр обороны Сергей Шойгу, он встретился с Цыдыповым в госпитале во время лечения и поблагодарил военнослужащего за достойно выполненный долг. О своем командире с теплотой отзываются и сослуживцы.

«С таким командиром не страшно пойти в бой. Командир, мы с тобой», - сказал подчиненный Цыдыпова Денис Унагаев.

На родине Балдану Цыдыпову вручили знак «За заслуги перед Агинским Бурятским округом». А сам боец поблагодарил всех за поддержку.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов