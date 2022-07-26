Обеспечить продвижение колонны: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военных

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Старший лейтенант Максим Томилов, начальник зенитного ракетного расчета

Начальник зенитного ракетного расчета старший лейтенант Максим Томилов с первых дней проведения специальной военной операции в составе своего подразделения выполнял задачи по прикрытию группировки войск Вооруженных сил РФ от воздушных налетов украинских националистов.

Противник в течение нескольких дней предпринимал попытки по нанесению авиаударов по объектам военной инфраструктуры российских подразделений с целью замедлить их наступление и вытеснить с занимаемых позиций.

В зоне ответственности расчета старшего лейтенанта Томилова оказались пять воздушных объекта боевиков. Умело руководя действиями подчиненных, Максим оперативно сориентировался в сложившейся ситуации, грамотно поставил задачи вверенному личному составу и лично, действуя в составе расчета, приступил к огневому поражению воздушных целей врага.

В результате стратегически верных решений Максима Томилова были успешно сбиты три оперативно-тактические ракеты «Точка-У». Также расчет старшего лейтенанта Томилова в ходе атаки украинских боевиков сбил два вражеских беспилотных летательных аппарата, которые осуществляли воздушную разведку и корректировку огня.

Умелое руководство, дисциплина и ответственность старшего лейтенанта Максима Томилова подчиненным расчетом позволили избежать потерь личного состава, а также сберечь вооружение и военную технику.