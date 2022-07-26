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Обеспечить продвижение колонны: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военных

00:40 26.07.2022
В ходе специальной военной операции на Украине военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации проявляют смелость, отвагу и героизм.
Обеспечить продвижение колонны: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военных
© Фото: Минобороны РФ
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Министерство обороны Российской Федерации рассказало о новых подвигах военнослужащих в ходе специальной операции по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. Представители различных видов и родов войск при выполнении боевых задач проявляют самоотверженность, ответственность и профессионализм.

© Минобороны РФ

Старший лейтенант Максим Томилов, начальник зенитного ракетного расчета

Начальник зенитного ракетного расчета старший лейтенант Максим Томилов с первых дней проведения специальной военной операции в составе своего подразделения выполнял задачи по прикрытию группировки войск Вооруженных сил РФ от воздушных налетов украинских националистов.

Противник в течение нескольких дней предпринимал попытки по нанесению авиаударов по объектам военной инфраструктуры российских подразделений с целью замедлить их наступление и вытеснить с занимаемых позиций.

В зоне ответственности расчета старшего лейтенанта Томилова оказались пять воздушных объекта боевиков. Умело руководя действиями подчиненных, Максим оперативно сориентировался в сложившейся ситуации, грамотно поставил задачи вверенному личному составу и лично, действуя в составе расчета, приступил к огневому поражению воздушных целей врага.

В результате стратегически верных решений Максима Томилова были успешно сбиты три оперативно-тактические ракеты «Точка-У». Также расчет старшего лейтенанта Томилова в ходе атаки украинских боевиков сбил два вражеских беспилотных летательных аппарата, которые осуществляли воздушную разведку и корректировку огня.

Умелое руководство, дисциплина и ответственность старшего лейтенанта Максима Томилова подчиненным расчетом позволили избежать потерь личного состава, а также сберечь вооружение и военную технику.

© Минобороны РФ

Младший сержант Сергей Зайцев, командир машины инженерно-дорожного отделения

Действуя со своим отделением, младший сержант Сергей Зайцев выполнял боевую задачу по поддержке воздушного тактического десанта российских войск.

Украинские националисты предприняли попытку лишить десантников ВС РФ поддержки и атаковали колонну, в составе которой перемещалось отделение Зайцева.

Мгновенно оценив ситуацию и условия местности, Сергей занял наиболее выгодную огневую позицию и вступил в боестолкновение с противником. Умело действуя при отражении атаки на колонну российских подразделений, младший сержант Зайцев прицельным огнем из штатного оружия вывел из строя вражеский автомобиль и ликвидировал трех боевиков.

В ходе жесткого боестолкновения враг потерял часть вооружения, военной техники и живой силы и принял решение отступить.

После боя Сергей Зайцев взял на буксир своего автомобиля получившую повреждения машину с боеприпасами и доставил технику до конечного пункта назначения.

Самоотверженные и решительные действия младший сержант Сергея Зайцева способствовали прибытию колонны в заданный район своевременно и без потерь.

© Минобороны РФ

Сержант Иван Алимасов

С первых дней специальной военной операции сержант Иван Алимасов в составе подразделения Воздушно-десантных войск выполнял различные боевые задачи, среди которых была инженерная разведка местности, обезвреживание минно-взрывных устройств националистов, организация проходов в минных заграждениях на маршруте продвижения подразделений российских войск, а также минирование танкоопасных направлений.

В составе группы разминирования Иван обеспечивал инженерную разведку в районе одного из важных стратегических объектов. Благодаря высокому уровню боевой подготовки и профессиональным действиям сержанта Алимасова было обнаружено, разминировано и уничтожено более 20 «растяжек», до 15 противотанковых и более 30 противопехотных мин, более 20 противопехотных осколочных мин направленного поражения, в том числе американского производства, а также 15 артиллерийских снарядов различного калибра и других взрывоопасных объектов.

После неоднократных попыток огневого воздействия украинских националистов силами ствольной артиллерии и ударных БПЛА по позициям российских подразделений Иван Алимасов осуществлял поиск неразорвавшихся боеприпасов и дальнейшее их уничтожение.

Благодаря мужеству, отваге и профессиональным навыкам сержанта Ивана Алимасова были обеспечены стремительное наступление российских войск и взятие под контроль стратегически важного объекта.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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