Два человека погибли в результате массовой стрельбы в парке в Лос-Анджелесе

По сообщениям местной полиции, подозреваемых в стрельбе задержать пока не удалось.

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Два человека скончались в результате ранений, полученных в ходе стрельбы в одном из парков Лос-Анджелеса. Об этом сообщил телеканал KTLA со ссылкой на экстренные службы.

Ранее американские СМИ проинформировала о том, что в результате инцидента пострадали не менее семи человек (четверо мужчин и три женщины).

По версии правоохранительных органов, стрельба могла произойти в результате ссоры. Также утверждается, что стрелков было как минимум двое.

По состоянию на 19:15 воскресенья (05:15 понедельника мск) полиции не удалось задержать подозреваемых.

В местной пожарной службе отметили, что возраст пострадавших и погибших составил от 23 до 54 лет. На месте происшествия продолжают работать правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли, шестнадцать получили ранения в результате стрельбы на параде в честь Дня независимости в американском Хайленд-Парке в штате Иллинойс недалеко от Чикаго. Сообщалось, что стрелок находился на крыше одного из домов около места проведения парада.