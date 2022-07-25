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Жилые дома, детсад, центр МЧС: как в Мариуполе строят социально важные объекты

Роман Закурдаев
Максим Крюков
23:23 25.07.2022
В настоящее время строители работают даже с опережением графика. Уже осенью этого года планируется сдача жилых домов.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Мариуполе Луганской Народной Республики полным ходом идет восстановление разрушенных зданий гражданской инфраструктуры, которые пострадали в ходе обстрелов украинских войск. Сейчас в городе ведутся строительные работы по возведению пятиэтажного дома, детского сада и аварийно-спасательного центра МЧС.

Теперь вместо пианино в здании детсада повсюду раздаются звуки других инструментов - строительных. Сверлят, пилят, замешивают. Без перерыва на тихий час и выходные в детском саду идет масштабная реконструкция.

Когда-то Юлия Потапова мечтала работать на телевидении. Даже училась на журфаке в Луганске. Но все планы рухнули после известных событий 2014 года. Тогда ей пришлось вернутся в родной Мариуполь. Вот и сейчас она его не бросает. Берется за любую работу, чтобы помочь в восстановлении города.

«Это помощь для детей. Здесь будут учиться наши детки. Дети наших детей и будут знать, что здесь работали родители, помогали все это делать», - сказала разнорабочая Юлия Потапова.

В период уличных боев за Мариуполь детский сад попал под минометный обстрел. Частично пришлось менять бетонные перекрытия и полностью всю внутреннюю отделку. Занимающийся восстановлением российский подрядчик заверяет, что строители завершат все работы уже к концу августа.

На месте работает настоящий строительный конвейер. Пока одни заливают бетонное основание, другие только и успевают подвозить песок, щебень и металлоконструкции. Высотные краны склонились над местом масштабного строительства аварийно-спасательного центра МЧС.

На площади в четыре с лишним гектаров появится целый комплекс зданий. Боксы для спецтехники, заправочная станция, кинологическая служба с вольерами и площадками для тренировки собак. Такой мини-городок для спасателей на 150 человек.

Каркас административного здания будущего аварийно-спасательного центра МЧС возводят ударными темпами в три смены. Его возводят как конструктор из огромных металлических балок. Строение капитальное - по своей сейсмоустойчивости выдержит землетрясение в шесть и даже восемь баллов.

Как и многие мариупольцы, Андрей Соломатин лишился жилья. Квартира сгорела, дом разрушен. Сейчас он живет на даче. Бывший военный летчик сначала советской, а потом и российской армии, выйдя на пенсию в начале двухтысячных, ушел в строительство. Его опыт и пригодился сейчас - работает бетонщиком.

«Надеемся и верим. Поэтому здесь принимаем участие. Что в моих силах помочь в восстановлении родного города», - поделился бетонщик Андрей Соломатин.

Все работы на этом объекте курируют специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России.

«Работы ведутся параллельно. Как только монтажники металлоконструкций уходят, начинается кладка, отделка. Благодаря этому мы можем построить в те сроки, которое нам обозначило Министерство обороны», - заявил специалист военно-строительного комплекса МО РФ Василий Юрков.

И здесь же по соседству в рекордном темпе - один этаж в два-три дня - продолжается строительство нового жилого комплекса от российского Минобороны. Сразу 12 домов для 2,5 тысяч человек. Первые из них планируют заселить уже этой осенью.

«Вообще этот дом планируется сдать в октябре, но мы стараться будем сделать раньше. Возможно, в сентябре уже с благоустройством будет сдаваться в первую очередь», - сообщил представитель военно-строительного комплекса МО РФ Олег Печенкин.

В настоящее время строители работают даже с опережением графика. Параллельно готовят место для парковок, детских и спортивных площадок.

Прошел всего месяц, и уже возведен первый пятиэтажный жилой дом, сейчас идет заливка парапета. Отсюда открывается вид на следующие очереди, где идет активное строительство, а на другой стороне - трагическое прошлое Мариуполя - разрушенные в боях жилые кварталы, где еще предстоит разбор завалов и новое строительство.

Ранее стало известно, что коммунальные службы Мариуполя возобновили подачу воды во всех четырех районах города. На данный момент без водоснабжения остаются отдельные участки и конечные пункты города, но вода теперь есть во всех многоэтажных домах.

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