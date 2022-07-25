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Купания в лужах и застрявшие авто: кадры последствий мощного ливня в Москве

Анна Назайкина
22:12 25.07.2022
Некоторые люди для того, чтобы перейти дорогу, решили снять обувь и идти по ушедшему под воду асфальту босиком. Любители ярких ощущений использовали лужи как водоем для летнего купания.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Сильный дождь затопил несколько улиц в Москве. В распоряжении «Звезды» оказались кадры последствий стихий на Проспекте Мира, возле парка ВДНХ.

Автомобили застревали посреди дороги. Некоторые люди для того, чтобы перейти дорогу, решили снять обувь и идти по ушедшему под воду асфальту босиком. Любители ярких ощущений использовали лужи как водоем для летнего купания.

Следует отметить, что скопления воды на дорогах кратковременны - вода уходит в ливневую сеть самотеком.

Ранее в столичном Дептрансе предупреждали, что в столице из-за обильных осадков могут происходит задержки наземного транспорта в некоторых районах города. В связи с этим маршруты могут оперативно меняться.

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