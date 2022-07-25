Мантуров: Россия может получить 25% мирового рынка неона к 2023 году

Новое производство высокочистого неона было запущено заместителем председателя правительства сегодня в МГТУ им. Баумана.

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Вице-премьер - глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства заявил, что на рынке неона Россия способна обеспечить почти четверть мировых потребностей.

«Сегодня на базе академии МГТУ имени Баумана мы запустили в работу комплекс по выработке высокочистого неона. Этот газ является действительно критически важным для производства мировых микроэлектронных фабрик, выпускающих чипы с топологическим размером менее 180 нанометров», - сказал он.

Вице-премьер обратил внимание на то, что коллектив института реализовал поставленную задачу всего за 3,5 месяца. Новые мощности будут использовать российское сырье, вырабатываться на воздухоразделительных установках металлургических предприятий.

«Эти мощности, где мы брали с вами жидкий кислород, выручали нас в пандемию, сейчас используем их продукцию для нужд микроэлектроники», - добавил министр.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день в России производится свыше 30 процентов мировых объемов неоногелиевой смеси, однако на площадке «Бауманки» планируется вырабатывать около 70 тысяч кубометров неона в год, это будет соответствовать примерно 10 процентам глобального рынка.

По слова министра, в 2023 году Россия нарастит производство до 180 тысяч кубометров, таким образом появится возможность обеспечить практически 25 процентов мировых потребностей.

«Если по неону, до конца года это десять процентов, а до конца следующего года – 25 процентов. А по ксенону и криптону тоже примерно около 30 процентов», - уточнил вице-премьер.

Новое производство высокочистого неона было запущено Мантуровым сегодня в МГТУ им. Баумана. Тогда министр заявил, что Россия поможет преодолеть мировой дефицит полупроводников благодаря этому производству. Он заявил, что это станет знаковым событием не только для нашей микроэлектронной отрасли, но и для глобального производства электроники.