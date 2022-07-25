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«Восстановим наш город»: как потерявший квартиру житель Мариуполя строит дома для населения

Андрей Аркадьев
Роман Закурдаев
17:44 25.07.2022
Мужчина признался, что служил в Советской армии, а после распада СССР - в России. Выйдя на пенсию, он жил на Украине.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Житель Мариуполя Андрей, потерявший квартиру в результате боевых действий, принимает участие в строительных работах.

«Чувства, полные надежды и веры в будущее, что восстановим наш город родной. Видим огромную помощь, огромную силу, очень много техники и людей, приехавших нам помогать», - поделился он.

Андрей признался, что служил в Советской армии, а после распада СССР - в России. Выйдя на пенсию, мужчина жил на Украине.

«Стены целы, остальное все разрушено. Мебель, стены, потолки, окна. Живем сейчас на даче», - добавил строитель.

Мужчина рассказал, что хочет помочь восстановить родной город, поэтому принимает участие в стройке. Он отметил, что в работах задействовано много местных жителей.

Ранее «Звезда» показала восстановление Мариуполя с высоты птичьего полета. Строители уже возвели первый пятиэтажный дом.

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