Вернуть мирную жизнь: восстановление Мариуполя показали с высоты птичьего полета

Строители возвели первый жилой пятиэтажный дом, а также восстанавливают сильно пострадавший в результате боевых действий детский сад.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Мариуполе активно ведутся строительные работы. Рабочие возводят огромный аварийно-спасательный центр МЧС. К работам привлекают не только строителей из России, но и местных жителей.

Специалисты возвели первую пятиэтажку, а также восстанавливают сильно пострадавший в результате боевых действий детский сад. На месте побывал корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев.

«Прошел всего месяц, и первый жилой пятиэтажный дом возведен. Идет отливка парапетов. С этой стороны открывается панорамный вид на следующую очередь строительства, где ведется активная работа. А с другой стороны трагическое прошлое Мариуполя - разрушенные в ходе боевых столкновений жилые кварталы, где еще предстоит разбор завалов и новое строительство», - сказал он.

Ранее Закурдаев рассказал, как специалисты военно-строительного комплекса Минобороны строят многофункциональный медицинский центр. Госпиталь рассчитан на 60 койко-мест.