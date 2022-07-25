Лавров рассказал главе МИД Конго, что ему спалось одиноко

Перед пресс-конференцией с российским коллегой Гакоссо в неформальной обстановке побеседовал с представителями прессы. Он рассказал, что учился в СССР.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД Конго Жан-Клодом Гакоссо поговорил с ним на русском языке.

На вопрос о том, как Лаврову спалось этой ночью, глава российского внешнеполитического ведомства сказал, что «одиноко».

Глава МИД РФ впервые прибыл в Конго. Перед пресс-конференцией с российским коллегой Гакоссо в неформальной обстановке побеседовал с представителями прессы. Он рассказал, что учился в СССР, а отличительной чертой русского человека, по его мнению, является доброта.