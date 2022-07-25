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Новейший корвет «Гремящий» прибыл на Камчатку

10:53 25.07.2022
В рамках масштабного перевооружения Российской армии и флота новый корабль пополнит соединение кораблей охраны водного района войск и сил на северо-востоке.
Новейший корвет «Гремящий» прибыл на Камчатку
© Фото: Минобороны России
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Головной корвет проекта 20 385 «Гремящий» прибыл на постоянное базирование в город Вилючинск на Камчатке. Корабль примет участие в параде по случаю Дня Военно-морского флота.

Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту, личный состав прошел обучение в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге, провел полный цикл швартовых и ходовых испытаний, сдал курсовые задачи.

День Военно-морского флота России традиционно празднуется в последнее воскресенье июля. В этом году его отмечают 31-го числа.

«Гремящий» был заложен на стапеле судостроительного предприятия «Северная верфь» 1 февраля 2012 года. Спущен на воду 30 июня 2017 года. Длина - около 105 метров, ширина - 13 метров, а скорость - 27 узлов.

На вооружении у «Гремящего» - 100-мм артиллерийская установка А-190-01, два 30-мм зенитных арткомплекса АК-630 и комплекс «Пакет-НК». Помимо этого, корвет оснащен ЗРК «Редут», а также способен стрелять крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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