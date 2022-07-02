Частицу Вечного огня доставили в Чувашию к мемориалу «Строителям безмолвных рубежей»

В России это первый мемориал, посвященный возводившим оборонительные сооружения в годы Великой Отечественной войны.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Памятник труженикам тыла торжественно открыли в Чувашии. Церемония состоялась в селе Байгулово. Монумент «Строителям безмолвных рубежей» призван увековечить память тех, кто в 1941-1942 году возводил Сурский и Казанский оборонительные рубежи. Торжествам предшествовали полтора года кропотливой работы, отметил глава республики Олег Николаев.

«Мы более чем полтора года системно, разнонаправленно работали над тем, чтобы изучить страницы истории трудового подвига чувашского народа в годы Великой Отечественной войны. Та информация, которая нам открывалась последовательно, нас удивляла, воодушевляла, и в итоге за 1,5 года издали шесть книг, которые содержат как документальные материалы, так и воспоминания строителей оборонительных рубежей», - сказал глава республики на церемонии открытия монумента.

К открытию памятника была приурочена эстафета Вечного огня. Из Александровского сада у стен Кремля до мемориала частицу огня доставила автоколонна. Эстафета стартовала 29 июня, а уже на следующий день огонь встречали жители республики. У подножия мемориала его зажгли курсанты кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Кочетова.

В начале войны в Чувашию были эвакуированы десятки предприятий оборонного комплекса. Здесь рабочие круглые сутки производили и отправляли на фронт боеприпасы и высокоточные приборы для артиллерии и авиации.