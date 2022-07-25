В Рубежном погибли четыре мирных после обстрела ВСУ

По населенному пункту было выпущено 9 снарядов калибром 155 мм.

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Вооруженные силы Украины выпустили девять снарядов калибром «натовского» образца 155 мм по населенному пункту Рубежное Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 17.00 по н.п. Рубежное с применением артиллерийского орудия 155 мм (9 снарядов)», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Отмечается, что в результате обстрела погибли четыре мирных жителя.

Ранее стало известно, что украинские войска обстреляли город Красный Луч в ЛНР из РСЗО HIMARS американского производства. Как сообщает представительство ЛНР в СЦКК, со стороны ВСУ было выпущено шесть ракет.