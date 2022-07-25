Предотвратить засаду противника: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военнослужащих

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Ефрейтор Александр Бояршин, наводчик-оператор боевой машины
Ефрейтор Александр Бояршин выполнял задачу по сопровождению колонны российских военнослужащих к месту дислокации основных сил полка. Продвигаясь по заданному маршруту, колонна попала под обстрел националистов. Бояршин обнаружил долговременные огневые точки и произвел подавление их огнем из автоматической пушки, что обеспечивало безопасное продвижение основных сил колонны ВС РФ в безопасный район.
Продвинувшись по направлению движения колонны, боевой машине ефрейтора Бояршина удалось скрыто зайти во фланг противнику и занять выгодную позицию. Александр открыл плотный огонь по боевикам, нанося большой урон живой силе врага.
В ходе боестолкновения с украинскими националистами в боевую машину Александра Бояршина попал снаряд из вражеского гранатомета РПГ-7, в результате чего ефрейтор был контужен, однако российский военнослужащий не покинул поле боя. Убедившись в исправности техники, экипаж уничтожил еще два вражеских расчета гранатометчиков, после чего колонна прибыла в заданный район.
Спустя несколько дней боевики предприняли попытку наступления и нанесли авиаудар по позициям полка. В результате атаки машина ефрейтора Бояршина была повреждена, весь личный состав получил контузии и травмы различной степени тяжести.
Несмотря на это, Александр Бояршин не вышел из боя, а, самостоятельно оказав себе медицинскую помощь, эвакуировал весь экипаж из подбитой техники, после чего в одиночку вернулся назад и приступил к восстановлению вооружения.
Вернув боеспособность машины в кратчайшие сроки, ефрейтор Александр Бояршин начал наблюдать за опасными направлениями. Через несколько минут он обнаружил диверсионно-разведывательную группу противника. Националисты считали машину Александра небоеспособной, поэтому пошли в наступление. Ефрейтор Бояршин, подпустив врага на близкую дистанцию, уничтожил украинских диверсантов из штатного вооружения.
Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.