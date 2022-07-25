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Предотвратить засаду противника: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военнослужащих

00:01 25.07.2022
В ходе специальной военной операции на Украине российские военнослужащие проявляют самоотверженность, профессионализм и мужество.
Предотвратить засаду противника: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военнослужащих
© Фото: Минобороны РФ
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Министерство обороны Российской Федерации рассказало о новых подвигах военнослужащих в ходе специальной операции по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. Представители различных видов и родов войск при выполнении боевых задач проявляют смелость, решительность и героизм.

© Минобороны РФ

Сержант Николай Мерзликин, командир отделения

Перед сержантом Николаем Мерзликиным стояла боевая задача по патрулированию района расположения позиций батальонно-тактической группы. В ходе дежурства он обнаружил отряд из шести украинских националистов, которые готовили засаду.

Мгновенно оценив обстановку и грамотно использовав условия местности, Мерзликин скрытно подобрался к противнику и метнул в его сторону гранату, взрыв которой уничтожил двух боевиков. Воспользовавшись замешательством врага, сержант Мерзликин заставил оставшихся в живых националистов сложить оружие и сдаться в плен, после чего доставил их на пункт управления.

В ходе допроса сдавшиеся украинские националисты раскрыли местоположение позиций своего подразделения. Впоследствии по указанным координатам был нанесен артиллерийский удар российских войск.

Мужество и самоотверженность сержанта Николая Мерзликина позволили в одиночку задержать четырех националистов и предотвратить диверсию в отношении военнослужащих и военной техники российских подразделений.

© Минобороны РФ

Старший лейтенант Илья Макаров

Старший лейтенант Илья Макаров во время движения в составе колонны в районе одного из населенных пунктов обнаружил группу украинских националистов, готовивших засаду.

Оценив обстановку, офицер быстро сориентировался и, грамотно используя условия местности, занял на технике выгодное положение и вступил в бой.

Прицельным огнем из стрелкового оружия старший лейтенант Макаров ликвидировал трех стрелков-националистов и одного гранатометчика. Благодаря умелым действиям Макарова российским подразделениям удалось избежать потерь среди личного состава и военной техники, а колонна своевременно прибыла в заданный район.

Спустя несколько дней, проводя рекогносцировку местности для установки станции очистки воды в районе одного из населенных пунктов старший лейтенант обнаружил диверсионно-разведывательную группу националистов. Мгновенно сориентировавшись в сложившейся ситуации, Макаров отдал необходимые команды вверенному личному составу, заняв оборону.

Противник, поняв, что был обнаружен, предпринял попытку атаковать сходу. Но наступление врага было сдержано благодаря грамотно организованной Макаровым линии обороны. В результате уверенных действий Макарова нападение было успешно отражено, противнику было нанесено огневое поражение. Старший лейтенант Илья Макаров  лично уничтожил шесть националистов. Благодаря его действиям не было допущено уничтожение техники и потерь среди личного состава.

© Минобороны РФ

Ефрейтор Александр Бояршин, наводчик-оператор боевой машины

Ефрейтор Александр Бояршин выполнял задачу по сопровождению колонны российских военнослужащих к месту дислокации основных сил полка. Продвигаясь по заданному маршруту, колонна попала под обстрел националистов. Бояршин обнаружил долговременные огневые точки и произвел подавление их огнем из автоматической пушки, что обеспечивало безопасное продвижение основных сил колонны ВС РФ в безопасный район.

Продвинувшись по направлению движения колонны, боевой машине ефрейтора Бояршина удалось скрыто зайти во фланг противнику и занять выгодную позицию. Александр открыл плотный огонь по боевикам, нанося большой урон живой силе врага.

В ходе боестолкновения с украинскими националистами в боевую машину Александра Бояршина попал снаряд из вражеского гранатомета РПГ-7, в результате чего ефрейтор был контужен, однако российский военнослужащий не покинул поле боя. Убедившись в исправности техники, экипаж уничтожил еще два вражеских расчета гранатометчиков, после чего колонна прибыла в заданный район.

Спустя несколько дней боевики предприняли попытку наступления и нанесли авиаудар по позициям полка. В результате атаки машина ефрейтора Бояршина была повреждена, весь личный состав получил контузии и травмы различной степени тяжести.

Несмотря на это, Александр Бояршин не вышел из боя, а,  самостоятельно оказав себе медицинскую помощь, эвакуировал весь экипаж из подбитой техники, после чего в одиночку вернулся назад и приступил к восстановлению вооружения.

Вернув боеспособность машины в кратчайшие сроки, ефрейтор Александр Бояршин начал наблюдать за опасными направлениями. Через несколько минут он обнаружил диверсионно-разведывательную группу противника. Националисты считали машину Александра небоеспособной, поэтому пошли в наступление. Ефрейтор Бояршин, подпустив врага на близкую дистанцию, уничтожил украинских диверсантов из штатного вооружения.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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