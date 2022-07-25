Предотвратить засаду противника: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военнослужащих

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Сержант Николай Мерзликин, командир отделения

Перед сержантом Николаем Мерзликиным стояла боевая задача по патрулированию района расположения позиций батальонно-тактической группы. В ходе дежурства он обнаружил отряд из шести украинских националистов, которые готовили засаду.

Мгновенно оценив обстановку и грамотно использовав условия местности, Мерзликин скрытно подобрался к противнику и метнул в его сторону гранату, взрыв которой уничтожил двух боевиков. Воспользовавшись замешательством врага, сержант Мерзликин заставил оставшихся в живых националистов сложить оружие и сдаться в плен, после чего доставил их на пункт управления.

В ходе допроса сдавшиеся украинские националисты раскрыли местоположение позиций своего подразделения. Впоследствии по указанным координатам был нанесен артиллерийский удар российских войск.

Мужество и самоотверженность сержанта Николая Мерзликина позволили в одиночку задержать четырех националистов и предотвратить диверсию в отношении военнослужащих и военной техники российских подразделений.