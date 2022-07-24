Politico: в Донбассе убиты четверо наемников из США, Канады и Швеции

Представитель украинских войск Мирошниченко отметил, что «бойцы получили задачу занять свои огневые позиции» и очистить овраг, когда российские войска будут форсировать реку.

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Согласно информации зарубежной прессы, двое граждан США, гражданин Швеции и Канады погибли в Донбассе, участвуя в боевых действиях на стороне киевских властей.

Указано, что они были убиты, когда «российский танк открыл огонь по ним во время продолжительного боя на передовой на востоке Донецкой области». Информацию подтвердил их командир в комментарии для издания Politico.

Командир иностранных наемников Руслан Мирошниченко сообщил имена и позывные убитых. Так, американцы - Люк «Skywalker» Люцишин и Брайан Янг. Мирошниченко добавил, что они были убиты вместе с Эмилем-Антуаном Руа-Сируа из Канады и Эдвардом Селандером Патриньяни из Швеции 18 июля.

Также уточняется, что мужчины были участниками войск специального назначения теробороны вооруженных сил Украины. Их подразделение находилось недалеко от Северска.

Представитель украинских войск Мирошниченко отметил, что «бойцы получили задачу занять свои огневые позиции» и очистить овраг, когда российские войска будут форсировать реку.

«Они выполнили это успешно. В конце задачи они попали в засаду к российским танкам. Первым снарядом был ранен Люк. Трое - Эдвард, Эмиль и Брайан - попытались ему помочь и оказать первую помощь, эвакуировать его оттуда. Но вторым снарядом все они были убиты», - приводит слова Мирошниченко издание.

Ранее в МИД России прокомментировали смерть британского наемника Пола Ури. Сообщалось, что он страдал хроническими заболеваниями. В МИД РФ заявили, что Великобритания не предоставила медицинские препараты для своего подданного.

В частности, страна не обратилась за помощью к МККК для предоставления медицинских препаратов Полу Ури, находившемуся в плену в ДНР.