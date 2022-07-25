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Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником

Алексей Курильченко
00:00 25.07.2022
Российских лидер поздравил с праздником как нынешнее поколение следователей, так и ветеранов следственных органов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Президент России Владимир Путин обратился к сотрудникам российских следственных органов и поздравил их с профессиональным праздником. Российский лидер отметил вклад следователей в борьбу с криминалом, коррупцией и экстремизмом, а также пожелал им успехов в службе.

«Уважаемые товарищи. Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем сотрудников органов следствия. Вы ведете сложную, кропотливую, ответственную работу. Решаете задачи государственной и большой общественной значимости, вносите огромный вклад в борьбу с криминалом, коррупцией, экстремизмом. Отстаиваете на деле верховенство закона и справедливости. Хочу поблагодарить вас за честную и добросовестную службу, за профессионализм, принципиальность, верность лучшим традициям следственной работы», - сказал президент.

Особые слова признательности Путин выразил ветеранам органов следствия. Президента отметил их готовность оставаться в строю и делиться своим богатым опытом с нынешним поколением следователей.

«Уверен, что и нынешнее поколение следователей будет всегда достойно выполнять свой долг перед страной и гражданами России. Продолжат совершенствовать свои знания, правовую культуру, внедрять передовые подходы и современные методики расследования с использованием новейших технологий. При этом крайне важно, чтобы ваша работа полностью соответствовала актуальным законодательным изменениям. В том числе, направленном на улучшение делового климата в стране, на гуманизацию нашего законодательства», - сказал Путин.

При этом Путин указал на необходимость жестко и по всей строгости закона преследовать лиц, виновных в преступлениях, угрожающих жизни и здоровью людей.

«Уважаемые товарищи. Рассчитываю, что работники следственных органов России будут качественно и эффективно выполнять свои обязанности, демонстрировать высокие результаты по всему комплексу возложенных на вас важнейших задач. Хочу пожелать вас успехов в службе и всего самого доброго. Еще раз, поздравляю с профессиональным праздником», - заключил президент.

День сотрудника органов следствия отмечается в России 25 июля. Это профессиональный праздник работников Следственного комитета РФ, следователей Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности.

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