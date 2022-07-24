The Sun: британский спецназ обучит ВСУ для захвата острова Змеиный

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Силы специального назначения Великобритании обучат бойцов Вооруженных сил Украины для подготовки к атаке на остров Змеиный. Для этого будет использована подводная техника «в стиле Джеймса Бонда». Также украинцам выдадут специальное оборудование

«Отряд специального назначения военно-морских сил отправился на Украину, чтобы обучать украинский 73-й морской центр специальных операций управлению военной подводной техникой в стиле Джеймса Бонда», - пишет газета The Sun.

В начале июня российские военнослужащие уничтожили украинских военных, которые высадились утром на остров Змеиный. Отряд ВСУ высадился на остров и начал фотографироваться с украинским флагом.