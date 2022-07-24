Перед визитом российского дипломата в Каир представители западных стран попытались запретить египетским коллегам фотографироваться с Лавровым.

© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров назвал запрет фотографироваться с ним одержимостью Запада. Он сказал об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри.

Перед встречей Лаврова с его коллегой представители западных стран потребовали от египетских партнеров запрета на совместные фотографии с российским дипломатом.

«У них это одержимость такая вот этими фотографиями», - прокомментировал ситуацию он.

Сегодня на встрече с египетским коллегой Лавров отреагировал шуткой на внимание журналистов, желающих сделать с ним снимок. Он сказал, что те не должны его фотографировать. Зал встретил реплику смехом.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок назвала вызовом для НАТО совместную фотографию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с лидерами России и Ирана Владимиром Путиным и Ибрахимом Раиси. Она подчеркнула, что Турция важна как член НАТО на фоне ситуации с Украиной.