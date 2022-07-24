В ДВОКУ состоялся 111-й выпуск офицеров
В этом году дипломы с отличием получили 29 выпускников, три человека окончили обучение с золотой медалью.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
В Благовещенске на плацу Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского состоялся 111-й выпуск офицеров и прапорщиков. Всего в прославленном заведении завершили обучение порядка 200 военнослужащих.
Перед знаменательной церемонией были проведены торжественный вынос боевого и исторических знамен училища, подъем государственного флага Российской Федерации, а выпускники и гости мероприятия исполнили Гимн России.