Армия В ДВОКУ состоялся 111-й выпуск офицеров В этом году дипломы с отличием получили 29 выпускников, три человека окончили обучение с золотой медалью. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: В Благовещенске на плацу Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского состоялся 111-й выпуск офицеров и прапорщиков. Всего в прославленном заведении завершили обучение порядка 200 военнослужащих. Перед знаменательной церемонией были проведены торжественный вынос боевого и исторических знамен училища, подъем государственного флага Российской Федерации, а выпускники и гости мероприятия исполнили Гимн России. © Минобороны РФ Половина выпускников прошло обучение по программе среднего образования им вручили погоны прапорщиков. Остальные выпускники получили лейтенантские погоны. В этом году дипломы с отличием получили 29 выпускников, три человека окончили обучение с золотой медалью. По распределению они будут служить на территории всех федеральных округов России. © Минобороны РФ Также состоялся выпуск и офицеров специального факультета ДВОКУ. Десяток офицеров-иностранцев проходили обучение по нескольким специальностям, в том числе применения мотострелковых и танковых подразделений. После ритуала вручения дипломов и нагрудных знаков об окончании училища, военнослужащие прошли торжественным маршем по правилам своих национальных армий. Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика