В Крыму заявили о преодолении последней киевской блокады

Как заявил Олег Крючков, Крым получает воду по разблокированному Северо-Крымскому каналу, восстановлена торговля и транспортное сообщение с Херсонской и Запорожской областями, закольцована энергосистема.

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В Крыму заявили о преодолении последней украинской блокады. Советник главы республики по информационной политике Олег Крючков сообщил об этом после завершения процесса восстановления взорванных электроопор в Херсонской области.

По его словам, спецоперация России на Украине, армия и федеральные министерства помогли полуострову преодолеть устроенные киевским режимом водную, продовольственную, транспортную, а теперь и энергетическую блокады.

«Крым получает воду по разблокированному Северо-Крымскому каналу, восстановлена торговля и транспортное сообщение с Херсонской и Запорожской областями, закольцована энергосистема. Все возвращается на круги своя», - подчеркнул Крючков.

Старт работе восстановленных линий электропередач дал накануне министр энергетики Николай Шульгинов. Переток в 600 мегаватт вновь соединил энергосистемы России, Херсонской и Запорожской областей.