Умер директор Конструкторского бюро приборострения имени Шипунова Дмитрий Коноплев

Правительство Тульской области сообщило, что губернатор Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи с кончиной Дмитрия Коноплева.

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Скончался глава тульского Конструкторского бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова Дмитрий Коноплев. Об этом сообщило правительство Тульской области.

Правительство Тульской области сообщило, что губернатор Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи с кончиной заместителя генерального директора АО «НПО "Высокоточные комплексы"» - управляющего директора АО «КБП» Дмитрия Коноплева.

«Дмитрий Владимирович был выдающимся руководителем, талантливым организатором. Он многое сделал для оборонной промышленности страны, для Тульской области, внес большой вклад в развитие оборонной отрасли», - цитирует Дюмина пресс-служба правительства области в Telegram-канале.

Дмитрий Коноплев был заместителем гендиректора АО «НПО "Высокоточные комплексы"», управляющим директором ОАО «Конструкторского бюро приборостроения им. академика Шипунова». Коноплев занимал должность заместителя руководителя Федерального Агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств с апреля 2008 года. На должность главы ОАО «Конструкторского бюро приборостроения имени академика Шипунова» был назначен в июле 2002 года.

Научно-производственное объединение (НПО) «Высокоточные комплексы» разрабатывает противотанковые ракетные комплексы и штурмовое вооружение, комплексы вооружения легкобронированной техники и танков, артиллерийские комплексы управляемого вооружения и другие виды вооружений.