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Уничтожить доты врага: новые истории мужества военнослужащих ВС РФ в ходе спецоперации

00:00 24.07.2022
Военнослужащие Вооруженных Сил России продолжают демонстрировать профессионализм и решимость в ходе проведения спецоперации на Украине.
Уничтожить доты врага: новые истории мужества военнослужащих ВС РФ в ходе спецоперации
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

© Минобороны России

Старший лейтенант Андрей Гордиевский

Взвод российских военнослужащих под командованием старшего лейтенанта Андрея Гордиевского выполнял задачи по охране командного пункта.

Продвигаясь по прилегающей к командному пункту лесополосе, Андрей Гордиевский обнаружил большое скопление вооруженных украинских диверсантов.

Андрей, несмотря на численное превосходство противника, с учетом имеющегося боевого опыта, принял решение навязать бой противнику.

Благодаря высокому уровню тактической выучки Андрея Гордиевского подразделением российских военнослужащих в скоротечном бою было уничтожено отделение националистов.

Остатки подразделения противника начали стремительно отступать, оставляя при этом раненых на поле боя.

Российские военнослужащие, развивая наступление, продолжили преследовать националистов, в результате чего все боевики, ведущие ответный огонь, были ликвидированы.

При этом потерь среди взвода старшего лейтенанта Гордиевского допущено не было.

© Минобороны России

Старшина Николай Деттер

Старшина Николай Деттер выполнял боевую задачу в составе подразделения по вытеснению националистов, закрепившихся в имеющим стратегическое значение, населенном пункте.

Во время движения по населенному пункту подразделение вступило в бой с вооруженными формированиями украинских радикалов. Противник открыл шквальный огонь из стрелкового оружия по российским военнослужащим.

В ходе боя находясь под минометным обстрелом и плотным огнем украинских националистов Николай уничтожил 4 единицы военной техники радикалов.

Учитывая намного превосходящие силы противника, старшина Деттер принял решение на отвод личного состава к окраинам населенного пункта, где, выиграв время, благодаря имеющемуся боевому опыту и высокой профессиональной подготовке, организовал временный оборонительный рубеж.

Приняв бой с подошедшими превосходящими силами националистов, личный состав под руководством Николая уничтожил вражеский бронетранспортер и более 20 националистов. Оставшиеся в живых боевики отступили.

© Минобороны России

Старший лейтенант Алексей Кощеенков

Старший лейтенант Алексей Кощеенков вместе со своими подчиненными, действуя в составе батальонно-тактической группы, выполнял задачи по освобождению одного из населенных пунктов от подразделений вооруженных националистов.

Продвигаясь по маршруту наступления российских подразделений, Алексей обнаружил на подступах к населенному пункту опорный пункт украинских националистов и две долговременные огневые точки с минометными расчетами.

Оценив ситуацию, старший лейтенант Кощеенков организовал систему ведения огня с учетом рельефа местности, после чего вместе с подчиненными атаковал позиции украинских радикалов.

Несмотря на превосходящие силы противника, подчиненные Алексея уничтожили вражеские доты и в ходе скоротечного боя овладели опорным пунктом, взяв в плен часть боевиков.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов

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