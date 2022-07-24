Уничтожить доты врага: новые истории мужества военнослужащих ВС РФ в ходе спецоперации

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Старшина Николай Деттер

Старшина Николай Деттер выполнял боевую задачу в составе подразделения по вытеснению националистов, закрепившихся в имеющим стратегическое значение, населенном пункте.

Во время движения по населенному пункту подразделение вступило в бой с вооруженными формированиями украинских радикалов. Противник открыл шквальный огонь из стрелкового оружия по российским военнослужащим.

В ходе боя находясь под минометным обстрелом и плотным огнем украинских националистов Николай уничтожил 4 единицы военной техники радикалов.

Учитывая намного превосходящие силы противника, старшина Деттер принял решение на отвод личного состава к окраинам населенного пункта, где, выиграв время, благодаря имеющемуся боевому опыту и высокой профессиональной подготовке, организовал временный оборонительный рубеж.

Приняв бой с подошедшими превосходящими силами националистов, личный состав под руководством Николая уничтожил вражеский бронетранспортер и более 20 националистов. Оставшиеся в живых боевики отступили.