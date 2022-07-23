Кандидат в премьеры Великобритании назвал главную проблему королевства

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Британия может столкнуться с чрезвычайным положением в своей экономике, если проблема с инфляцией не будет решена.

Об этом заявил кандидат на пост премьер-министра страны Риши Сунак. Он добавил, что ключевым вызовом также является нелегальная миграция.

Сунак сообщил, что с первого дня, если станет премьером Британии, он планирует поставить правительство на «кризисную основу».

«Правительство не работало также хорошо, как тому надлежало быть», - заявил он в интервью британской The Times.

Кандидат в премьеры предупредил, что «обычного менталитета бизнеса» уже недостаточно. Сунак добавил, что семьи в Великобритании несут «огромные» расходы из-за растущей инфляции, а здравоохранения находится под неустойчивым давлением, при этом общественность считает, что правительство потеряло контроль над британскими границами.

Ранее стали известны главные претенденты на пост премьера Британии. Ими стали министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс и бывший министр финансов Риши Сунак.

Сунак получил 137 голосов, а Трасс - 113. В финальном раунде будут выбирать все члены Консервативной партии - около 200 тысяч человек. Результаты будут оглашены 5 сентября.