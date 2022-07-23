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ВСУ нанесли удар по насосным станциям в Запорожской области

Анастасия Бобылева
21:59 23.07.2022
Были повреждены гаражи, разрушена труба к машинному залу и фильтровая установка, информации по пострадавшим пока нет.
ВСУ нанесли удар по насосным станциям в Запорожской области
© Фото: Mykhaylo Palinchak Keystone Press Agency Globallookpress
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Вооруженные силы Украины нанесли удар по насосным станциям в Розовском районе Запорожской области. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

«Террористический киевский режим совершил три атаки беспилотными летательными средствами по насосным станциям в Розовском районе Запорожской области», - сообщает он в своем Telegram-канале.

Он уточняет при этом, что, по предварительной информации, была уничтожена фильтровая установка второго подъёма, труба, ведущая к машинному залу, а также были повреждены гаражи и машинное отделение.

Информации по пострадавшим пока нет. Состояние центрального водовода, по словам Балицкого, проверяется.

Ранее стало известно, что в Запорожской области была сформирована структура нового правительства. Оно должно состоять из трех блоков: финансово-экономического, социального и блока по вопросам промышленности. Председателем Совета министров будет назначен глава Совмина Антон Кольцов.

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