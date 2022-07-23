МО РФ: боевики «Правого сектора»* разместили РСЗО в школе поселка Нью-Йорк в ДНР

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Боевики националистического батальона «Правый сектор»* разместили в школе поселка Нью-Йорк в Донецкой Народной Республике свои реактивные системы залпового огня. В подвале учреждения удерживают мирные жители, которые могут использоваться националистами в качестве «живого щита». Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев.

«В Нью-Йорке боевики националистического батальона "Правый Сектор"* на территории школы № 16 (ул. Есенина) разместили РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции Вооруженных Сил России и формирований Донецкой Народной Республики, тем самым провоцируя их на открытие ответного огня, при этом в подвале учреждения удерживают жителей близлежащих домов, фактически используя их в качестве "живого щита"», - заявил Мизинцев.

Ранее Мизинцев сообщил, что боевики «Правого сектора»* в Великоновоселковском районе Донецкой Народной Республики открыто призывают к геноциду русскоязычного населения и греческой диаспоры. При этом они применяют насилие к местным жителям - якобы из-за их лояльности к России.

*«Правый сектор» - экстремистская организация, запрещена в РФ

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов