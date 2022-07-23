Ракетный корабль Балтфлота уничтожил условные цели крылатыми ракетами «Калибр»

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В морских полигонах Балтийского флота, расположенных в акватории Балтики, малый ракетный корабль «Мытищи» выполнил электронные ракетные пуски по мишеням, имитирующим отряд боевых кораблей условного противника, а также по береговым целям. Ракетная стрельба выполнялась с использованием ракетного комплекса «Калибр-НК».

В результате электронных пусков все назначенные цели были успешно поражены. В ходе маневров кораблем также были выполнено отражение воздушного налета с помощью ствольной артиллерии и отработаны упражнения по постановке радиоэлектронных помех.

На внешнем рейде Балтийской военно-морской базы Балтийского флота экипаж малого ракетного корабля выполнил комплекс мероприятий по пополнению запасов топлива и воды в дрейфе и на ходу. В это время группы антитеррора, находящиеся в составе экипажа корабля и водного транспорта, отработали всевозможные антитеррористические сценарии во время стоянки на незащищенном рейде, провели тренировку по противодиверсионной обороне.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов